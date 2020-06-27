العراق تُسجل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة, كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة , ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 18859حالة. قد يهمك ايضا: المغرب تعلن عن تسجيل 221 اصابات جديدة بفيروس كورونا السودان تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

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