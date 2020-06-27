طرابلس – لايف ستايل
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وأوضح المركز في بيان نشره اليوم السبت ” أنه استلم الجمعة 476 .
وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتين للشفاء.
وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.
قد يهمك ايضا:
المغرب تعلن عن تسجيل 221 اصابات جديدة بفيروس كورونا
سلطنة عُمان تسجل 919 إصابة بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.