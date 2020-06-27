السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 9257 إصابة. وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات التعافي 4014 بعد تسجل 102 حالة تعافي جديدة. قد يهمك ايضا: مركز أميركي يؤكّد أن النساء الحوامل المصابات بـ"كورونا" يواجهن مخاطر أكبر السودان تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

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