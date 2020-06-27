شفاء 617 حالة من كورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. قد يهمك ايضا: مركز أميركي يؤكّد أن النساء الحوامل المصابات بـ"كورونا" يواجهن مخاطر أكبر السودان تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

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