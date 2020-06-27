تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير بعد تصنيعه في مصر

القاهرة – لايف ستايل
أكد الدكتور أمجد طلعت مدير شركة إيفا فارما للأدوية، أنه تم التبرع بـ 1100 جرعة من دواء “ريميديسفير” لمستشفيات العزل بشكل مجاني عقب تصنيعه في مصر.
وأضاف طلعت لبرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، "بدأنا أيضا في خطوات تصنيع المادة الخام الخاصة بالعقار حتى تكون الصناعة مصرية كاملة"؛ متابعا، "خلال سنة سوف نتمكن من تصنيع المادة الخام للدواء من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير".
وأوضح أن شركته تعمل حاليا على تصنيع عقار ريميدسفير والذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد؛ قائلا: "حصلنا على ترخيص من شركة جلياد صاحبت حق تصنيع الدواء واتفقنا على نقل المعرفة والخبرات لتصنيع العقار بالكامل".
ونوه إلى أن عقار ريميدسفير يأخذ على شكل 11 جرعة بإجمالى تكلفة 20 ألف جنيه وهو مبلغ أقل من المبالغ التي يدفعها المرضى في المستشفيات الخاصة.
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