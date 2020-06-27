شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: احذروا خلطات ومركبات التجميل والرياضة.. النتيجة كارثية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة تناول الأدوية بدون إشراف طبي، حتى لا يحدث خلل في هرمونات الجسم.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ينتج الجسم عشرات الهرمونات المتنوعة يومياً لأهم نشاطات الجسم اليومية، ونفسيته، ووظائفه.. فلا تتناول أي أدوية إلا بإشراف طبيب ثقة متمكن، حتى لا تتسبب في حدوث خلل بهذه الهرمونات.

وأضاف “للأسف هناك من يعبث بهرموناته لأغراض رياضية أو تجميلية وغير علاجية (عبر مركبات أو خلطات مجهولة) فاحذرها لأن النتيجة كارثية، ومعاناة مرضية طول العمر”.