مصرية تفوز بجائزة تقديرية من أميركا

قدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التهنئة إلي رضا شكري المدير التنفيذي لمؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة،وذلك لفوزها بجائزة تقديرية علي هامش إطلاق التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حالة الاتجار في البشر في العالم لعام ٢٠٢٠ ( TIP report hero) .

وجاء ذلك لجهودها في مساندة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وخاصة النساء ولتقديمها المساعدة القانونية، والاجتماعية، والنفسية، فضلا عن التدريب المهني للمئات منهن، وكذلك لاهتمامها بتحسين الأوضاع المعيشية لساكني العشوائيات.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، أن تلك الجائزة تعكس الدور الوطني الجاد لمنظمات المجتمع المدني في المعاونة لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، منوهة إلي انه قد سبق للجنة الوطنية التنسيقية التعاون مع مؤسسة الشهاب أثناء الترويج لعقد العمالة المنزلية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، كما تتطلع اللجنة لمزيد من التعاون البناء في الفترة المقبلة.

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