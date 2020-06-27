تعرفي على أشهر 10 سيدات سمروات مؤثرات على "انستغرام"

يواجه العالم من جديد مشقة مواجهة العنصرية بعد اعتقاد خاطىء بأن مثل هذه القضايا قد حسمت منذ عقود ، وأن العالم قد بدأ عصر جديد من المساواة وعدم التمييز، وهذا يعكس ما يواجهة المهتمين بمجال الموضة والأزياء من أصحاب البشرة السمراء من التزامات مزدوجة، حيث الدعوة إلى إنسانيتهم ، ودروس الجمال والأزياء والموضة من جانب آخر.
وتثبت الثورة ضد العنصرية أن المرأة التى توجهنا نحو الأناقة وتعزيز الإحساس بأنفسنا وبجمالنا ، يمكن أن تقدم لنا وجهات نظر جديدة أيضا ، وهو ما دفع الملايين لدعم أصحاب البشرة السمراء من خلال متابعة المحتوى الذي يقدومونه ، والتفاعل معه، وننشر 10 من أبرز المؤثرين على الموضة والجمال في عالم انستجرام وفقا لتقرير منشور على موقع " bustle" .
جابى فريش
واحدة من حركة OG التى تدعو لقبول الجسد ، أحدثت جابي ثورة في أزياء ذوات الحجم الزائد "بلاس سايز" مع تقديمها ملابس مثيرة ومتقدمة للأزياء تلبي جميع الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى أنها تسعى لتصميم ملابس سباحة رائعة ، وخط لإنتاج الملابس الداخلية.
أليكس فيلدر:
أليكس فيلدر واحدة من المؤثرين في عالم الجمال ، والديكور المنزلى ، فلها الكثير من الاتجاهات المميزة والرائعة .
كريستينا براون :
تهتم براون بتقديم العديد من النصائح في المجاللات المختلفة مثل الأزياء والسفر والتكنولوجيا .
كيلى أوجستين:
يمكنك من خلال متابعة صفحى كيلى على انستجرام أن تحصل على دروس ممتازة في اختيار الملحقات مثل الحقائب والإكسسوارات، خاصة لأصحاب الوزن الزائد.
مونيكا أوي-إتوك :
إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون التغيير ويسعون للبحث عن كل جديد ، ستكون صفحة مونيكا مناسبة جدا لك ، للحصول على الكثير من الإلهام بشأن الديكور والطعام .
كورتني دانييل :
دانييل هى إحدى المؤثرات في عالم الجمال حيث تسعى لتقديم نصائح للعناية الطبيعية بالشعر، وتنظيم خزانة الملابس، وحتى تزيين منزلك.
آسيا سافولد :
غيرت سافولد الصور النمطية عن زوجات الرياضيين من خلال مدونتها، التى تركز على الطعام ، والمرح ، والأسرة ، والإيمان .
مونرو ستيل :
تقدم ستيل من خلال صفحتها على انستجرام نصائح حول الأزياء والأحذية ، والنباتات.
تشيزي دورو :
تشتهر نجمة Youtube النيجيرية بشعرها المجعد ، وتدعو إلى الشفافية في الأجور في الفضاء الرقمي.
أليسا س. ويلسون :
تحقق ويلسون التوازن المثالي بين الأسلوب المحافظ والأسلوب المحافظ ، حيث تعمل بنشاط لتعزيز شمولية الحجم في صناعة الأزياء.
ميلاه دي :
تسعى لدعم المزيد من النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، وكل ذلك أثناء ممارسة الرياضة والشعر الأحمر الناري.
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