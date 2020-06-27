تعرفي على أشهر 10 سيدات سمروات مؤثرات على "انستغرام"

يواجه العالم من جديد مشقة مواجهة العنصرية بعد اعتقاد خاطىء بأن مثل هذه القضايا قد حسمت منذ عقود ، وأن العالم قد بدأ عصر جديد من المساواة وعدم التمييز، وهذا يعكس ما يواجهة المهتمين بمجال الموضة والأزياء من أصحاب البشرة السمراء من التزامات مزدوجة، حيث الدعوة إلى إنسانيتهم ، ودروس الجمال والأزياء والموضة من جانب آخر.

وتثبت الثورة ضد العنصرية أن المرأة التى توجهنا نحو الأناقة وتعزيز الإحساس بأنفسنا وبجمالنا ، يمكن أن تقدم لنا وجهات نظر جديدة أيضا ، وهو ما دفع الملايين لدعم أصحاب البشرة السمراء من خلال متابعة المحتوى الذي يقدومونه ، والتفاعل معه، وننشر 10 من أبرز المؤثرين على الموضة والجمال في عالم انستجرام وفقا لتقرير منشور على موقع " bustle" .

جابى فريش

واحدة من حركة OG التى تدعو لقبول الجسد ، أحدثت جابي ثورة في أزياء ذوات الحجم الزائد "بلاس سايز" مع تقديمها ملابس مثيرة ومتقدمة للأزياء تلبي جميع الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى أنها تسعى لتصميم ملابس سباحة رائعة ، وخط لإنتاج الملابس الداخلية.

أليكس فيلدر:

أليكس فيلدر واحدة من المؤثرين في عالم الجمال ، والديكور المنزلى ، فلها الكثير من الاتجاهات المميزة والرائعة .

كريستينا براون :

تهتم براون بتقديم العديد من النصائح في المجاللات المختلفة مثل الأزياء والسفر والتكنولوجيا .

كيلى أوجستين:

يمكنك من خلال متابعة صفحى كيلى على انستجرام أن تحصل على دروس ممتازة في اختيار الملحقات مثل الحقائب والإكسسوارات، خاصة لأصحاب الوزن الزائد.

مونيكا أوي-إتوك :

إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون التغيير ويسعون للبحث عن كل جديد ، ستكون صفحة مونيكا مناسبة جدا لك ، للحصول على الكثير من الإلهام بشأن الديكور والطعام .

كورتني دانييل :

دانييل هى إحدى المؤثرات في عالم الجمال حيث تسعى لتقديم نصائح للعناية الطبيعية بالشعر، وتنظيم خزانة الملابس، وحتى تزيين منزلك.

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آسيا سافولد :

غيرت سافولد الصور النمطية عن زوجات الرياضيين من خلال مدونتها، التى تركز على الطعام ، والمرح ، والأسرة ، والإيمان .

مونرو ستيل :

تقدم ستيل من خلال صفحتها على انستجرام نصائح حول الأزياء والأحذية ، والنباتات.

تشيزي دورو :

تشتهر نجمة Youtube النيجيرية بشعرها المجعد ، وتدعو إلى الشفافية في الأجور في الفضاء الرقمي.

أليسا س. ويلسون :

تحقق ويلسون التوازن المثالي بين الأسلوب المحافظ والأسلوب المحافظ ، حيث تعمل بنشاط لتعزيز شمولية الحجم في صناعة الأزياء.

ميلاه دي :

تسعى لدعم المزيد من النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، وكل ذلك أثناء ممارسة الرياضة والشعر الأحمر الناري.

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