ترامب يشن هجومًا ساخرًا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوما ساخرا على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ووصفها بأنها أسوأ ما يوجد في الولايات المتحدة، قائلًا في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدينا بيلوسي، هي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية".

وهاجم كذلك ترامب التظاهرات الأخيرة في شيكاغو وبالتيمور، مضيفا "شعرنا بأننا نعيش في الجحيم، وكأننا في أفغانستان أو هندوراس"، قائلًا: "شياكغو مثال إنها أسوأ من أفغانستان، هذه المدن باتت مثل العيش في الجحيم"، واستمر الرئيس الأمريكي في هجومه بقوله "لدينا شومر وبيلوسي وأشخاص سيئون أعتقد بصدق أنهم لا يحبون بلدنا"، متسائلًا: "ماذا يفعلون لبلدنا وما فعلوه بهذه الفضيحة."

ويخوض ترامب منذ مدة حرب كلامية مع بيلوسي وعدد من قادة الحزب الديمقراطي، حيث وصفت بيلوسي ترامب مؤخرا بأنه يشبه "طفل على حذائه براز كلب"، وكان ترامب قد قال للصحفيين في وقت سابق: "بيلوسي امرأة مريضة. تعاني من مشاكل نفسية كثيرة".

وكان الرئيس الأمريكي يرد على تعليقات لبيلوسي قالت فيها إنه يجب على ترامب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء لفيروس كورونا بسبب سنه، ولأنه ينتمي لفئة "مرضى السمنة".

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