جينيفر لوبيز تُفاجئ ممرضة تكافح "كوفيد 19" بهدية أثارت جنونها

فاجأت نجمة الغناء الأمريكية، جينيفر لوبيز، ممرضة طوارئ في مدينة نيويورك بهدية أثارت جنونها، وأثناء حديث الممرضة، كاسيدي توبين، في لقاء تلفزيوني أجري معها عن بُعد للحديث حول عملها في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس "كورونا" المستجد وجهودها في علاج مرضاه، انضمت جينيفر لوبيز للمحادثة بشكل مفاجئ، بعدما علمت مقدمتا البرنامج أن توبن من أشد معجباتها، وما أن رأت توبين نجمتها المفضلة على الشاشة وألقت التحية عليها حتى صرخت من المفاجأة.

وعبرت جينيفر لوبيز (50 عاما) عن امتنانها لما تفعله الممرضة كاسيدي توبين وزملاؤها في الأطقم الطبية من كافة أنحاء العالم من أجل مقاومة الفيروس، قائلة لها: "نحن ممتنون للغاية لكل ما تفعلونه، شكرا جزيلا".

وأشارت كاسيدي لجينيفر لوبيز في المكالمة إلى أن آخر نزهة كبيرة قامت بها قبل بدء وباء "كورونا" كانت مباراة "السوبر بول" الأمريكية في شهر فبراير/ شباط، الذي أحيت الحفل الذي بين شوطيه لوبيز مع المطربة الكولومبية شاكيرا.

وهنا، فاجأت جينيفر لوبيز الممرضة كايدي توبين بدعوتها بأن تكون ضيفتها الخاصة في أول حفل غنائي لها ستحييه بعد انتهاء وباء "كورونا" المستجد، وقالت لها: "أحضري مجموعة من أصدقائك وسنقضي وقتا ممتعا".

وكان حاكم ولاية تكساس قد أوقف مؤقتا إعادة فتح الولاية، أمس الخميس، مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات، فيما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الإصابة ليوم واحد.

شهدت ولاية تكساس التي كانت في مقدمة الولايات لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6000 في يوم واحد يوم الاثنين.

وقال الحاكم جريج أبوت، في بيان: "هذا التوقف المؤقت سيساعد ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية بفتح ولايتنا للأعمال بأمان"، حيث سجلت تكساس أيضا عددا قياسيا في دخول المرضى المستشفيات لمدة 13 يوما على التوالي، وأوقف حاكم الولاية إجراء العمليات الجراحية الاختيارية في مناطق هيوستون ودالاس وأوستن وسان أنطونيو لتوفير أسرة بالمستشفيات.

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وتأتي الأرقام المتزايدة في تكساس في إطار عودة لتفشي المرض على الصعيد الوطني في الولايات التي تجنبت وطأة التفشي الأولي أو تحركت مبكرا لرفع القيود المفروضة على السكان والشركات.

وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء، بحسب ما نقلت "رويترز"، وتم تسجيل أكثر من 36000 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، وهو أقل ببضع مئات من الرقم القياسي المسجل في 24 أبريل/ نيسان وبلغ 36426.

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