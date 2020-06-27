مرض نادر يمنع فتاة أميركية من "الاستحمام"

امتنعت فتاة في مدينة "راثدرام" بولاية أيداهو الأميركية، عن الاستحمام بعد إصابتها بمرض نادر يصيب 1 من كل 156 مليون شخص.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية شخص الأطباء بإصابة راشيل فيتر البالغة من العمر 23 عامًا، مرض الشرية المائية أو ما يعرف بالحساسية من الماء في يوليو/ تموز 2019، بعد شعورها بألم شديد وحارق، كلما غسلت يديها أو استحمت أو أصاب المطر جلدها.

وقالت فيتر "ظهرت الحساسية تجاه الماء للمرة الأولى عندما كان عمري 18 عامًا، أتذكر بعد استحمامي، لاحظت طفح جلدي واعتقدت أنه الصابون الذي استخدمته هو السبب، وجربت علامة تجارية مختلفة، ولكن بعد كل استحمام، كنت أصاب بالطفح الجلدي".

وأوضح الأطباء أن الطفح الجلدي الأحمر يندلع في جسدها بالكامل حينما تتعرق بشدة، ولا يمكنها شرب سوى نصف كوب من الماء (120 مل) في الشَربة الواحدة.

وبسبب حساسيتها من الماء، التي تصيب 50 شخصًا فقط على هذا الكوكب، فإن راشيل لا يمكنها الاستحمام إلا مرتين فقط في الأسبوع، لأن التجربة تجعل الطفح الجلدي المؤلم ينتشر في بشرتها ويسبب ألمًا شديدًا حارقًا، يمكن أن يستمر لأيام.

Advertisements

وتعد الشرية المائية حالة نادرة تسبب ظهور الطفح الجلدي بعد ملامسة أي نوع من الماء، ومن ضمن ذلك المطر والثلج والعَرق والدموع.

قد يهمك ايضا:

فريق طبي يستأصل رحمًا ضامرًا ثنائي القرن من رجل مصري في حالة نادرة

اكتشاف مرض نادر يصيب 7 أشخاص يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية