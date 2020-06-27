سارع الأم بمسح اللعاب الذي يسيل من فم طفلها رغبة في الحفاظ على نظافته، لكنها لا تدرك أن لهذا اللعاب فوائد كثيرة، وبحسب ما قاله الدكتور محمد أبو داوود، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، تأتي فوائد اللعاب على النحو التالي.
يفيد اللعاب في طرد الميكروبات والجراثيم من فم وحلق المولود، يسهل اللعاب من بلع الطعام عندما يتم إدخال الطعام الصلب للرضيع.
يدل اللعاب على تطور الجهاز الهضمي للمولود، اللعاب يكون مؤشرا على أن المولود قد أصبح مستعدا للتسنين يبدأ اللعاب في الزيادة مع الشهر الثالث من عمر المولود، ولذلك يجب ألا تنزعج الأم من زيادته لأنه يدل على النمو السليم لطفلها.
قد يهمك ايضا:
مجلة علمية توضح مفاجأة عن نقل الميكروبات للأمراض غير المعدية كالسرطان والسكري
تعرف على المخاطر الصحية لحرق البخور وتستخدمه 90% من العائلات الإماراتية
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فوائد للعاب الطفل لا ينبغي على الأم مسحه أبرزها طرد الميكروبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.