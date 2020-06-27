مركز أميركي يؤكّد أن النساء الحوامل المصابات بـ"كورونا" يواجهن مخاطر أكبر

قال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، إن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لمرض "كوفيد-19" مقارنة بغير الحوامل.وحذر روبرت ريدفيلد من أنه يتعين على الولايات التي تشهد زيادة في حالات الإصابة التحرك في هذا الصدد.

وأضاف في تصريحات للصحافيين، أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توصلت إلى أن الحوامل أكثر عرضة للحاجة لدخول وحدات العناية المركزة أو للاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي مقارنة بغير الحوامل.

وفي الوقت نفسه، قال مدير المراكز إن المرأة الحامل ليست معرضة أكثر لخطر الوفاة. وأضاف أنه لا يملك بيانات بعد عن كيفية تأثير "كوفيد-19" على نتائج الحمل.

وأشار إلى أن الأكثر عرضة للخطر هم المصابون بأمراض خطيرة بالقلب والأوعية الدموية أو الكلى أو المصابون بالانسداد الرئوي المزمن أو من يعانون البدانة أو فقر الدم المنجلي أو حالة نقص المناعة المصاحبة لزراعة الأعضاء أو داء السكري من النوع الثاني.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

طُرق انتقال فيروس "كورونا" مِن الأم للجنين وأهمّ مضاعفاته

مخاطر فيروس "كوفيد-19" على الحوامل والمشيمة توضِّح الحقيقة