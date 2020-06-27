كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 11:44 صباحاً - جدول المحتوى

1.هل عصير التوت البري آمن أثناء الحمل؟2.فوائد التوت البري المجفف للحامل.

2 - فوائد التوت البري المجفف للحامل

3.هل يمكنك تجفيف التوت البري أثناء الحمل؟

4.هل عصير التوت البري سيئ جداً؟



التوت البري ليس لذيذاً فحسب، بل هو أيضاً مصدر قوة للتغذية. يستمتع الناس بهذا الطعام الرائع بأشكال مختلفة مثل المشروبات والصلصات والحلويات. وليس من السهل مقاومة كوب من عصير التوت البري الطازج واللذيذ، خاصة إذا كنتِ تتوقين إليه أثناء الحمل، ولكن هل من الآمن تناول عصير التوت البري أثناء الحمل؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة، لتعرفنا عن فوائد التوت البري المجفف للحامل وآثاره الجانبية، إن وجدت.

1. هل عصير التوت البري آمن أثناء الحمل؟

نعم، من الآمن تناول عصير التوت البري ولكن باعتدال. التوت البري هو فاكهة مغذية تحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونيدات والبوليفينول. أيضاً، تعتبر فعالة في علاج التهابات المسالك البولية أثناء الحمل. ومع ذلك، فإن الكثير من الفاكهة يمكن أن يكون له آثار ضارة عليك.

أيضاً، قد لا يقبل جسمك بعض الفواكه. إذا لاحظت مثل هذه التفاعلات مع عصير التوت البري أو إذا طلب منك طبيبك تجنبه، فعليك الامتناع عن تناول الفاكهة أو عصيرها.

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2. فوائد التوت البري المجفف للحامل

التوت البري غني بفيتامين C والألياف. يمكن استهلاك هذه الفاكهة اللذيذة والصغيرة بأي شكل من الأشكال لجني الفوائد الصحية.

يمنع التهابات المسالك البولية عدوى المسالك البولية هي واحدة من المشاكل الشائعة في الحمل. يمكن أن يساعد تناول فاكهة التوت البري الطازجة أو شرب عصير التوت البري الطازج في منع التهاب المسالك البولية. تحتوي الفاكهة على مركبات معينة لا تسمح للبكتيريا بالتمسك بالمسالك البولية.

يقلل من خطر حصوات الكلى البروشيت والستروفيت من حصوات الكلى النادرة التي تحدث في النساء الحوامل. ولكن قد تكون هذه مشكلة أثناء إدارتها. ومع ذلك، يمكن لعصير التوت البري أن يساعد في منع أو تقليل مخاطر تكون هذه الحصوات.

يعزز الحصانة يميل الجهاز المناعي إلى الضعف عند الحمل. يمكن أن يساعد تناول التوت البري المملوء بمضادات الأكسدة في مكافحة الالتهابات وخفض الكولسترول الضار من الجسم. يمكنك تجفيف التوت البري أو مزج التوت البري الطازج للتمتع بكوب من العصير.

يحسن صحة الفم يحتوي التوت البري على جزيء يسمى NDM أو مادة غير قابلة للعلاج بالديال، والتي يُعرف أنها فعالة في منع تسوس الأسنان.

يمنع قرحة المعدة وفقاً لبعض الدراسات، يساعد التوت البري في منع البكتيريا (H. pylori) من التمسك بجدران المعدة. البكتيريا مسؤولة عن التسبب في تقرحات المعدة، والتي يمكن منعها عن طريق تناول التوت البري أو شرب عصير التوت البري.

يمكن تناول التوت البري كفاكهة طازجة أو عصير. يفضل البعض التوت البري المجفف؛ لأنه يسهل حمله واستهلاكه كوجبات خفيفة.

3. هل يمكنك تجفيف التوت البري أثناء الحمل؟

لا يوجد دليل لصالح أو ضد استهلاك التوت البري المجفف أثناء الحمل.

يتكون التوت البري المجفف عن طريق تجفيف الفاكهة الطازجة. بعض التوت البري المجفف المتاح في السوق عادي، والبعض الآخر مغلف بالسكر. يمكن استهلاك كلا النموذجين عندما تكونين حاملاً، حيث لم يلاحظ أي آثار ضارة. ومع ذلك، قومي بالشراء من علامة تجارية ذات سمعة جيدة للبقاء في أمان.

4.هل عصير التوت البري سيئ جداً؟

أي شيء يستهلك بشكل زائد ليس جيداً لصحتك. عندما تكونين حاملاً، يجب أن يكون لديك نظام غذائي متوازن، مما يعني أجزاء معتدلة من أي شيء تأكلينه أو تشربينه. شرب الكثير من عصير التوت البري أثناء الحمل يمكن أن يزعج بطنك وقد يؤدي أيضاً إلى الإسهال.

طبيبك يعرف جيداً حالتك الصحية. لذا يمكنك أن تسألي عن كمية التوت البري التي ستكون آمنة لك أثناء الحمل.

من الآمن شرب عصير التوت البري الطازج أو تناول شكل فواكه طازجة أو مجففة أو مجمدة، لكن لا تستهلكيها في أشكال اصطناعية مثل الكبسولات أو المكملات الغذائية. إذا كان لديك أي شك، فتحدثي مع طبيبك؛ حتى لا تقلقي أثناء الاستمتاع بالتوت البري أثناء الحمل.