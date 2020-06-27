5 طرق لتعليم الطفل الرياضيات في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يونيو 2020 11:44 صباحاً - تعليم الرياضيات لأطفالك أمر سهل، ولكي لا تصبحي تقليدية، تجاوزي القلم والورق لجعل الرياضيات تجربة تعليمية ممتعة لك ولأطفالك. تساعدك هذه الطرق السهلة على تعليم الأطفال الرياضيات وستحولهم إلى علماء رياضيات صغار. والتي يقترحها عليك مدرس الرياضيات فراس غالول.



ابدئي بالعد

يبدأ تدريس الرياضيات مع معرفة طفلك بالأرقام. يمكنك مساعدته كلما رأيت شيئاً أعجبه، حولي إعجابه ليتخيل 5 أو أكثر من هذا الشيء الذي أحبه، قد يكون قطاراً على شكل لعبة، أو حيواناً أليفاً

كرري الأرقام أمامه، وتأكدي أنه سيحفظها، لكن اعلمي أن كل طفل له طريقته وقدرته في الحفظ والترديد.

بمجرد أن يبدأ طفلك في الحساب، سيكون مستعداً للبدء ببعض مبادئ الرياضيات الأساسية. سيضيف ويطرح في ذهنه، قبل أن تنتبهي أنت لذلك.

استخدمي الأشياء التي يراها كل يوم

ستجدين حولك ما تحتاجينه لبدء تدريس الرياضيات لطفلك. بدءاً من الأزرار، البنسات، النقود، الكتب، الفاكهة، علب الشوربة، الأشجار، السيارات. يمكنك استخدام الأشياء المتوفرة لديك. من السهل تدريس الرياضيات عندما تنظرين إلى جميع الأشياء المادية التي يمكنك عدها وإضافتها وطرحها وضربها.

لكن انتبهي من اختيار الأشياء المتطابقة، مثلاً عندما يعدد التفاح سيكون درساً رياضياً رائعاً بالتأكيد، ولكن عد التفاح والبرتقال والبطيخ مع بعضها، تأكدي أنه سيوسع عملية التفكير لديه، ولا يصبح الأمر روتينياً.

لعبة حساب الخرزات

هناك الكثير من الألعاب في السوق التي تساعدك في تدريس الرياضيات. مثل اللوح الخرزي العامودي، الذي يسمى العداد، فهو يوفر للأطفال خرزات من الرقم 1 إلى 100. حتى أصغر اليدين تحب انزلاق حبات العداد ذهاباً وإياباً على طول السلك. يمكن استخدام العداد لتعليم الأطفال الجمع والطرح والضرب والقسمة.

اعلمي أن استخدام العداد، يطور مهارات الأطفال ويساعدهم على حل المشكلات. لذا تأكدي من معرفة مجموعة الأرقام التي تمثلها كل حبة ملونة لاستخدامها بدقة.

كما أن حبات لعبة الزهر قد تكون مصادر جيدة، ومختلفة للإضافة والطرح.

Advertisements

لعبة مطاردة الأرقام

العبي مع طفلك لعبة مطاردة الرياضيات، وتكون باستخدام الطباشير لتدوين الأرقام على الممر، واختبري أطفالك بأسئلة رياضية عليهم الإجابة عليها عن طريق الجري إلى الرقم الصحيح. هكذا تصبح الرياضيات نشاطاً يستمتعون به بدلاً من التدريبات التعليمية.

أوراق اللعب

أوراق اللعب للكبار، ستسمح للأطفال باكتساب خبرة حسابية متفوقة، دعي أطفالك يجربونها عملياً على أن يتجاوزوا الرابعة من العمر، حيث يتعلم بعض الأطفال بشكل أفضل من خلال رؤية الإجابة على البطاقة أو عد الصور على البطاقة.

أسئلة اطرحيها على طفلك

هناك فرص كثيرة يمكنك استغلالها كل يوم وكل ساعة لتسألي طفلك، عن عملية حسابية، فاطرحي عليه هذه الأسئلة مثلاً:

1 – عندما تقفين بسيارتك عند الضوء الأحمر، اسأليه كم عدد السيارات الزرقاء التي تراها؟

2 – عندما يذهب معك إلى متجر البقالة، اسأليه كم عدد صناديق البسكويت التي يمكننا شراؤها إذا كان لدينا 10 ريالات فقط؟

3 – عندما تزوران عيادة الطبيب، اسأليه كم عدد الأطفال الذين سيبقون في غرفة الانتظار عندما يتم استدعاء ثلاثة إلى غرفة الطبيب؟

4 - إذا أكلنا فقط 1/4 من غدائنا، فكم بقي لدينا؟

5 – في بنايتنا 10 طوابق، ونحن في الطابق الخامس، كم طابقاً فوقنا؟

6 - كم عدد القمصان التي نضعها في الغسالة الآن؟

7 - إذا كنت بحاجة إلى تقسيم ثمانية أرباع بين أربعة أشخاص، فكم عدد الأرباع التي سيحصل عليها كل شخص؟