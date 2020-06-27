شكرا لقرائتكم خبر عن من وزارة الصحة للمواطنين: أجلوا الحمل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة تأجيل السيدات لقرار الحمل فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا، وذلك بعدما تم اكتشاف مضاعفات للفيروس.
في هذا الفيديو، نتعرف معا على الأسباب التي دفعت قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان لمطالبة الأسر بضرورة تأجيل الحمل.
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