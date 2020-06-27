شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دراسات الألم بجامعة أمريكية يحدد سبب انتشار كورونا بسرعة فى الرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسابق العلماء، في جميع أنحاء العالم لإيجاد طرق لمكافحة أعراض COVID-19 حيث يتجاوز عدد الحالات العالمية 9 ملايين، واستطاع الباحثون في جامعة تكساس في دالاس مؤخرًا تحديد استراتيجية محتملة لمواجهة تسارع المرض في الرئتين من خلال تعاون 14 عالماً من مركز دراسات الألم المتقدمة (CAPS) ، لتحديد ما إذا كانت المشاكل الرئوية المرتبطة بـ SARS-CoV-2 ، والفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 ، يمكن أن تنشأ مع الجهاز العصبي.

تحدد دراستهم ، التي نشرت على موقع " medicalxpress" ، التفاعلات بين الجهاز المناعي والأعصاب في الرئتين التي يمكن أن تسبب تدهورًا سريعًا في حالة مريض COVID-19. وقالوا إن بعض هذه التفاعلات قد تواجهها الأدوية الموجودة.

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الحالات الشديدة من COVID-19 يمكن أن يكون لها مكون التهاب رئيسي يبدو أنه يبدأ في الرئتين ، ثم يؤثر على بقية الجسم، وبتحليل البيانات المتاحة من المرضى في الصين ، حقق فريق CAPS في هذه العملية كحالة محتملة للالتهاب العصبي ، حيث يتفاعل الجهاز المناعي والجهاز العصبي في حلقة مفرغة ، مما يؤدي إلى الالتهاب الجامح ككل.



كيفية انتشار كورونا بسرعة فى الرئة

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أوضح أستاذ علم الأعصاب بالدراسة، أن مرضى COVID-19 الذين يصابون بمرض شديد يعانون بشكل رئيسي من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الهواء من التنفس لإشباع دمائهم بالأكسجين ، وهذا يجعلهم مرضى للغاية، والبعض بحاجة إلى مراوح تهوية، والبعض يموت بسببها."

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه عندما تتواصل الخلايا العصبية الحسية مع الخلايا المناعية للتحكم في الاستجابة المناعية، يمكن أن تتفاعل مسببات الأمراض أيضًا بشكل مباشر مع الخلايا العصبية الحسية .