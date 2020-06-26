إنفوجراف.. نتائج واعدة لعلاج كورونا الإماراتي

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في زيادة عدد الحالات التي تمَّ علاجها من 73 حالة في التجربة السريرية الأولية، لتصل إلى أكثر من 2000 مريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وحقق الشفاء التام لـ1200 منهم.



الزيادة الكبيرة في عدد الذين تلقوا العلاج جاءت نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الموظفون في المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة الإمارات بإتاحة العلاج مجاناً لجميع مرضى "كوفيد- 19" الذين تتراوح حالتهم الصحية بين معتدلة إلى خطيرة.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن العلاج الإماراتي المبتكر UAECell19 ونتائجه الواعدة:



