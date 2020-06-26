شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: البعوض لا يمكنه نقل الفيروسات التاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية جديدة أجراها معهد الصحة الوطني الإيطالي ISS، أن البعوض غير قادر على نقل الفيروس التاجي إلى البشر.وقالت منظمة الصحة العالمية بالفعل إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الحشرات الماصة للدم التي تنشر حمى الضنك وأمراض أخرى عندما تعض البشر.

وأحدث دراسة أجريت بالتعاون مع IZSVe ، وهي منظمة بحثية لصحة الحيوان وسلامة الأغذية ، كشفت أنه لا البعوضة الزاعجة أو البعوض العادى يمكن أن ينقل السارس - CoV - 2.



دراسة إيطالية البعوض لا ينقل كورونا

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress" استبعد انتقال الكوفيد -19 من خلال لدغات البعوض ، حيث أظهر البحث أن الفيروس الذي تم إعطاؤه للبعوضة من خلال وجبة دم مصاب ، لم يكن قادرا على التكاثر."

Advertisements

ووفقا لدراسات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أكدت أن هناك فيروسات محدودة للغاية يمكن أن ينتشر بالفعل عن طريق البعوض".

ولكن فيروس كورونا هو فيروس تنفسي، لا ينتقل من خلال الدم، ولا ينتقل من شخص لآخر عن طريق البعوض، لذا، لا يوجد دليل على أن هذا ينتشر من خلال البعوض".

أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد أيضا أكدوا عدم تسجيل أى حالات موثقة لتفشي محمول عن طريق الحشرات لفيروس كورونا مما يعطى مزيد من الأدلة عدم نقله للفيروس".