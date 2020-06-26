شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا فى المستشفى أقل عرضة للوفاة 4 مرات مما كانوا عليه فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خبراء الصحة أن مرضى فيروس كورونا في المستشفى الآن أقل عرضة للوفاة 4 مرات مما كانوا عليه في أبريل الماضى وقت ذروة المرض.

ووفقا لتقرير جريدة " thesun" فمنذ نهاية شهر مارس انخفض عدد المرضى الذين يموتون في المستشفى بسبب المرض، حيث أظهرت بيانات من أبريل أنه من بين 10،387 شخصًا في المستشفى في إنجلترا مصابين بالفيروس، توفي 644، وفي 15 يونيو كان 50 فقط من 3270، وهذا يدل على أن معدل الوفيات في أبريل كان أعلى بـ 4 مرات مما هو عليه الآن.



وفيات كورونا تقل فى المسشتفيات

في 8 أبريل ، كان هناك ذروة 899 شخصًا يموتون في المستشفيات في إنجلترا ، في 15 يونيو كان الرقم 50، في حين انخفض أيضًا عدد الأشخاص في المستشفى المصابين بالفيروس، وفي 10 أبريل ، كان هناك 15702 في المستشفى وفي 19 يونيو 2891 فقط.

وتوفي حتى الآن في المملكة المتحدة أكثر من 43000 شخص بسبب الفيروس ، وقال الباحثون إنه قد يكون هناك تفسيرات عديدة للبيانات.

عندما اجتاح جائحة الفيروس التاجي ، سارع العلماء في البلاد للعثور على علاجات فعالة ، وهناك الآن العديد من التجارب الدوائية المستخدمة لعلاج المرضى ، مثل ديكساميثازون ، والتي كان لها تأثير على البقاء على قيد الحياة.

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في حين يعتقد أيضًا أن المزيد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل قد ساعدوا في وقف انتشار الفيروس.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الموجودين حاليًا في المستشفى المصابين بالمرض، قد يكونوا مسنين أو ضعفاء وبالتالي هم أكثر عرضة للموت بسبب المرض، ووجد الباحثون أن هناك الآن نسبة أكبر من الوفيات فوق سن 60 مقارنة مع الذروة في أبريل.

كان الفريق قد اعتبر في السابق أن معدلات الوفيات ربما كانت أقل حيث تم إدخال الشباب إلى المستشفى ، لكن البيانات كشفت أن هذا لم يكن الحال.

تم إجراء الدراسة من قبل البروفيسور كارل هينيغان ، أستاذ الطب المبني على البراهين والدكتور جيسون أوكي من جامعة أكسفورد والدكتور جيسون ماهون من جامعة يورك.

وأضاف الفريق: "قد تكون أسباب انخفاض معدل الوفيات في المستشفيات مزيجًا من واحد أو كل هذه العوامل أو لسبب آخر لم نأخذه في الاعتبار، وفي كلتا الحالتين ، هناك ما يبرر إجراء مزيد من البحث لفهم سبب انخفاض معدل الوفيات في المستشفى بشكل ملحوظ على مدى الأسابيع الثمانية الماضية."