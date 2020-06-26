شكرا لقرائتكم خبر عن دول أمريكا الجنوبية تزيد حملات التلقيح لترويض الأنفلونزا مع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء في أمريكا الجنوبية يعمل المسئولون الصحيون والأطباء على تعزيز برامج التلقيح لتجنب ارتفاع محتمل في الأنفلونزا الموسمية التي قد تطغى على المستشفيات المتوترة بالفعل تحت جائحة الفيروس التاجي كورونا.

إلى جانب عمليات الإغلاق الإقليمية ، ساعدت حملة التلقيح حتى الآن في الحفاظ على انخفاض معدلات أمراض الجهاز التنفسي الموسمية ، حتى مع ارتفاع حالات فيروس كورونا ، وفقًا للأطباء والبيانات الحكومية الأخيرة حسبما ذكرت وكاله" رويترز".

وقال عاملون في مجال الصحة ومسئولون في الأرجنتين وشيلي وأوروغواي إن الجهود المبذولة للحد من الأنفلونزا الموسمية كانت أساسية لدعم المستشفيات الإقليمية ، حيث أصبحت أمريكا اللاتينية الآن في الخطوط الأمامية للمعركة العالمية ضد كوفيد 19.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) ، وسلطت الضوء على أهمية هذه القضية ، إن زيادة حالات الأنفلونزا الموسمية تهدد بجعل الوضع السيئ أسوأ لأنظمة الرعاية الصحية التي تعاني من الإجهاد.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "نعلم أنه في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، ما زال المنحنى الوبائي في ارتفاع حاد هذا يعني أن المزيد من الناس سوف يمرضون غدًا أكثر من أمس."

في بوينس آيرس ، التي تضم الغالبية العظمى من حالات الإصابة بفيروسات كورونا في الأرجنتين ، حول المسؤولون الكنائس والمدارس ومراكز الرعاية النهارية إلى 82 مركزًا لقاحات الإنفلونزا كما قام العاملون الصحيون بزيارات منزلية لتقليل الحشود في المستشفيات.

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وقالت الدكتورة فانينا ميغيل ، أخصائية الأمراض المعدية الأرجنتينية: "سيساعدنا هذا على تجنب انهيار النظام الصحي".

كان مسؤولو الصحة الحكوميون متفائلين بأن زيادة الوعي حول غسل اليدين بسبب فيروسات التاجية والاستخدام الإجباري للأقنعة سيساعد أيضًا في الحد من عدوى الإنفلونزا.

وقال دانييل فيرانتي وكيل التخطيط الصحي بوزارة الصحة في مدينة بوينس آيرس تساعد الإجراءات على منع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، ولهذا نتوقع حالات أقل من الإنفلونزا هذا العام.

في أوروجواي ، تضاعف عدد لقاحات الإنفلونزا حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2019 ، بينما تم تطعيم 95٪ من السكان المعرضين لخطر الإصابة بالأنفلونزا في تشيلي ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

بدأت البرازيل حملة لقاح الإنفلونزا في وقت مبكر ، لكنها اضطرت إلى تمديدها حتى نهاية يونيو بعد أن كانت أقل من الأهداف لتلقيح الفئات ذات الأولوية.