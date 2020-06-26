شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الربو والحساسية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الحساسية اليومية، يمكن أن توفر بعض الحماية ضد فيروس كورونا Covid-19، موضحة أنه بالنظر إلى أن الفيروس يؤثر على الرئتين، قد يعتقد أولئك الذين يعانون من الحساسية والربو بأنهم من بين الأكثر تضررا.

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وفى هذا الفيديو نتعرف معا على الأسباب والأدلة الجديدة التى تشير إلى أن مرضى الربو والحساسية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا..