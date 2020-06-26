شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الربو والحساسية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الحساسية اليومية، يمكن أن توفر بعض الحماية ضد فيروس كورونا Covid-19، موضحة أنه بالنظر إلى أن الفيروس يؤثر على الرئتين، قد يعتقد أولئك الذين يعانون من الحساسية والربو بأنهم من بين الأكثر تضررا.
وفى هذا الفيديو نتعرف معا على الأسباب والأدلة الجديدة التى تشير إلى أن مرضى الربو والحساسية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا..
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