شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل فى مطعم..7 قواعد أساسية لحمايتك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فتح المطاعم والمقاهى يستعد الكثيرون للخروج والعودة للحياة مرة أخرى ولكن لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا، وخصوصا عند الجلوس فى المطاعم والمقاهى والتجمعات التى تعرضك للخطر، وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping فإن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تقليل المخاطر أثناء تناول الطعام فى الخارج.

لتقليل من مخاطر التعرض لعدوى أثناء تناول الطعام في المطاعم اتبع ما يلى:

1:عند الذهاب للمطاعم لا بد من غسل اليدين بشكل متكرر مع استخدام المطهر الذى يحتوى على 70% من الكحول.

2:عدم لمس الاسطح فى المطاعم مع تعقيم اليدين بشكل متكرر فى حالة لمسها دون قصد.

3:اختر الجلوس في الاماكن المفتوحة فى المطاعم، حتى تتجنب الاختلاط تتبع اجراءات التباعد الاجتماعى.

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4:ارتداء الكمامة دائما عند التجمعات مع الحفاظ على المسافة والتباعد الاجتماعى فى المطعم.

5:تجنب لمس الوجه والعين والانف والفم دون تعقيم اليدين جيدا بالكحول.

6:استخدام الأدوات من شخص لآخر قد يزيد من خطر انتقال العدوى، لذلك عليك بتجنب تناول زجاجات الكاتشب والتوابل المستخدمة من قبل وأطلب أن تكون زجاجات خاصة بك.

7: ينصح بتناول الوجبات فى عبوات بلاستيكية أو كرتونية للاستخدام مرة واحدة فقط، لأن الادوات المستخدمة لأكثر من شخص تنقلك العدوى.