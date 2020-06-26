شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فك الحظر... ازاى تحمى نفسك من عدوى كورونا فى المواصلات والأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا واتباع إجراءات الحظر التى استمرت أكثر من شهرين ستعود الحياة بشكل طبيعي بعد قرارات الحكومة بفك الحظر وفتح المطاعم والمقاهم والاماكن العامة، ولكن مع اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الاصابة بالعدوى.

فما زال هناك عدد كبير من الاصابات والوفيات، وتعتبر وسائل النقل والاماكن العامة مثل المطاعم والسينمات والمولات من أبرز الاماكن التى تزيد من خطر اصابتك بالفيروس، لذلك يقدم الخليج 365 قواعد الخروج من المنزل وكيف تحمى نفسك من المواصلات والاماكن العامة وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض وهى:

1:تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك قبل تعقيم يديك جيدا بالمياه والصابون أو الكحول.

2: غط فمك جيدا عندِ السعال والعطس بمنديل ، وتخلص منه فورا في سلة المهملات وعقم يديك بالكحول.

3: يجب عليك ان تمارس التباعد الاجتماعي، وأن تبتعد عن الآخرين على الاقل 2 متر .

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4:يجب ان ترتدى الكمامة الطبية فى وسائل المواصلات والاماكن العامة.

5:يجب عليك عدم لمس الأسطح فى وسائل النقل العام والاماكن العامة نظرا لانتشار الفيروسات عليها، ومنها الأكشاك والواجهات الرقمية مثل شاشات اللمس وماسحات بصمات الأصابع وآلات التذاكر والبوابات والدرابزين وأسطح الحمام وأزرار المصاعد والمقاعد قدر الإمكان، إذا كان يجب عليك لمس هذه الأسطح ، في أقرب وقت ممكن ، اغسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو عقم يديك بالمطهر الذي يحتوي على 60٪ من الكحول.

6:استخدم الدفع بدون لمس وعلب وأبواب القمامة بدون لمس عندما تكون متاحة، استبدل النقد أو بطاقات الائتمان بوضعها في درج إيصالات أو على المنضدة وليس باليد .

7: تجنب على قدر الامكان التجمع في مجموعات ، وابتعد عن الأماكن المزدحمة عندما يكون ذلك ممكنًا ، خاصة في محطات النقل العام ومحطات التوقف.

8:تجنب ملامسة الأسطح التي يلمسها الركاب أو السائقون بشكل متكرر ، مثل إطار الباب والمقابض والنوافذ وأجزاء السيارة الأخرى. في الحالات التي يكون فيها هذا الاتصال أمرًا لا مفر منه ، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.