شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك. .اعرف أهمية تحليل الفيريتين والأمراض التى يكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختبار الفيريتين هو نوع من التحاليل الهامة والذى يقيس كمية الفيريتين في الدم، و هو بروتين دم يحتوي على الحديد يساعد اختبار الفيريتين على فهم كمية الحديد التي يخزنها الجسم، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic الطبي إذا أظهر اختبار الفيريتين أن مستوى الفيريتين في الدم أقل من المعتاد ، فهذا يشير إلى انخفاض مخزون الحديد في الجسم ونقص الحديد نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون الشخص مصاب بفقر الدم.

إذا أظهر اختبار الفيريتين مستويات أعلى من المعتاد ، فقد يشير إلى أن لدي الشخص حالة تجعل الجسم يخزن الكثير من الحديد، يمكن أن يشير أيضًا إلى أمراض الكبد أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الحالات الالتهابية الأخرى أو فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن تتسبب بعض أنواع السرطان أيضًا في ارتفاع مستوى الفيريتين في الدم.

يمكن للاختبار تشخيص الاصابه بالعديد من الأمراض واهمها

فقر الدم بسبب نقص الحديد، داء ترسب الأصبغة الدموية وهى حالة تجعل الجسم يمتص الكثير من الحديد من الطعام الذي يتناوله الشخص، مرض الكبد، مرض الكبار.

قد يقترح الطبيب أيضًا اختبار الفيريتين إذا تم تشخيص الشخص باضطراب ينتج عنه الكثير من الحديد في الجسم ، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية.

كيف يتم اجراء تحليل الفيريتين

إذا كانت عينة الدم الخاصة بك يتم اختبارها للفيريتين فقط ، فيمكنك تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي قبل الاختبار إذا تم استخدام عينة الدم الخاصة بك لإجراء اختبارات أخرى ، فقد تحتاج إلى الصيام لفترة قبل الاختبار.

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النتائجالنطاق الطبيعي لفيريتين الدم هو:

للرجال ، 24 إلى 336 ميكروجرام لكل لتر

للنساء 11 إلى 307 ميكروجرام لكل لتر

نتائج أقل من المعتاد

هذا يشير إلى أن الشخص يعاني من نقص الحديد قد يكون أيضًا مصابًا بفقر الدم إذا كان مستوى الفيريتين منخفضًا

أعلى من النتائج العادية

يمكن رؤية مستوى الفيريتين أعلى من الطبيعي في عدة ظروف ومع ذلك ، قد يتطلب تشخيص هذه الحالات اختبارًا إضافيًا بناءً على الأعراض والفحص البدني.