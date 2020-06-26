شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد إنخفاض نسبة إصابات ووفيات الأطفال بالفيروس التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أنه من غير المحتمل أن يصاب الأطفال بمرض خطير من الفيروسات التاجية وأن خطر موتهم بسبب المرض "منخفض للغاية"، حيث نظر باحثون من مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن إلى أكثر من 582 طفلاً في الثالثة من العمر وما فوق تم تشخيص إصابتهم بـ Covid-19 عبر أوروبا خلال ذروة الأزمة في أبريل.

ووجدت الدراسة أنه من بين 363 طفلاً ذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج توفي أربعة مرضى بنسبة (0.68 في المائة) أثناء البحث لكن الأكاديميين حذروا من أن الدراسة شملت فقط المرضى الذين طلبوا المساعدة وتم اختبارهم لـ Covid-19.

وهذا يعني أنه لم يتم تضمين الحالات الأخف لهذا السبب ينصحون بعدم استقراء الأرقام التي لوحظت في دراستهم على نطاق أوسع من السكان، يقولون إذا تم أخذ الحالات الأخف في الاعتبار ، فإن خطر دخول المستشفى أو الموت من Covid-19 للأطفال سينخفض ​​بشكل كبير.

وقال كبير الباحثين الدكتور مارك تيبروج ، من معهد كلية لندن غريت أورموند ستريت لصحة الطفل في لندن ، إن النتائج كانت "مطمئنة، ويأتي هذا بعد أن كشف تحليل إحصائي من جامعة كامبريدج عن حكومة المملكة المتحدة أن الأطفال دون سن 14 عامًا لديهم فرصة واحدة من 3 مليون وفاة من كوفيد.

للمقارنة ، فإن خطر الإصابة بأكثر من 75 عامًا هو واحد من بين كل 1000 شخص ، وبالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 90 عامًا ، فهو واحد من كل 50 ، وفقًا للسير ديفيد شبيغلتر، وأضاف: 'تقدم دراستنا أكثر نظرة شاملة على Covid-19 لدى الأطفال والمراهقين حتى الآن.

لقد تم ملاحظة أن معدل إماتة الحالات في مجموعتنا كان منخفضًا جدًا ومن المحتمل أن يكون أقل بكثير ، نظرًا لأن العديد من الأطفال الذين يعانون من مرض خفيف لم يتم تقديمهم إلى الرعاية الطبية وبالتالي لم يتم تضمينهم في هذه الدراسة، بشكل عام ، فإن الغالبية العظمى من الأطفال والشباب يعانون من مرض خفيف فقط.

"ومع ذلك ، فإن عددًا ملحوظًا من الأطفال يصابون بمرض شديد ويحتاجون إلى دعم رعاية مكثفة ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط وتحديد أولويات موارد الرعاية الصحية مع تقدم الوباء".

أجريت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين - على مدى ثلاثة أسابيع ونصف من 1 أبريل إلى 24 أبريل ، عندما كانت معظم أوروبا تكافح ذروة أزماتها.

ضمت 82 مؤسسة رعاية صحية متخصصة في 25 دولة أوروبية ، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا والنمسا. كان ربع الأطفال فقط يعانون من حالات طبية سابقة.

هذا يتناقض مع دراسات البالغين حيث تكون نسبة المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة أعلى بكثير.

ويقول المؤلفون إن هذا يعكس على الأرجح أن الأطفال يعانون من مشاكل طبية مزمنة أقل من البالغين بشكل عام في عموم السكان.

ووجد الباحثون أن أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها هي الحمى (65 في المائة) ، بينما كان لدى حوالي نصف الأطفال المصابين علامات عدوى الجهاز التنفسي العلوي (54 في المائة). ربع لديه دليل على الالتهاب الرئوي

تم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي في حوالي خمس الأطفال (22 في المائة). حوالي 92 طفلاً ، تم اختبار معظمهم بسبب الاتصال الوثيق مع حالة Covid-19 المعروفة ، لم تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق (16 في المائة).

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لم تكن الغالبية العظمى من المرضى بحاجة إلى الأكسجين أو أي دعم آخر لمساعدتهم على التنفس في أي مرحلة (87 في المائة).

يحتاج 25 طفلاً فقط إلى تهوية ميكانيكية (4 في المائة) ، ولكن عندما يحتاجون إليها ، كان هذا الدعم مطلوبًا لفترة طويلة ، غالبًا لمدة أسبوع أو أكثر.

تم العثور على ما مجموعه 29 طفلا مصابا بفيروس واحد أو أكثر من فيروسات الجهاز التنفسي في نفس الوقت مثل سارس - CoV - 2 ، مثل تلك التي تسبب نزلة برد أو سلالة من الانفلونزا.

ومن بين هؤلاء ، تطلب 24 في المائة رعاية مكثفة مقارنة بـ 7 في المائة من الأطفال الذين لديهم Covid-19 بمفردهم.

قال المؤلف المشارك الدكتورة Begona Santiago-Garcia ، أحد المؤلفين الرئيسيين من مستشفى الجامعة Gregorio Maranón في مدريد ، إسبانيا: `` هذه هي الدراسة الأولى للأطفال الذين يعانون من Covid-19 لتضمين بيانات من بلدان متعددة ومراكز متعددة.

من الملاحظ ، أننا وجدنا أن الأطفال الذين تم الكشف عن فيروسات إضافية في الجهاز التنفسي في نفس الوقت الذي تم فيه إدخال مرض السارس- CoV-2 أكثر عرضة للعلاج المكثف.

"قد يكون لهذا آثار مهمة على موسم الشتاء القادم ، عندما تكون عدوى البرد والإنفلونزا أكثر شيوعًا، توفي أربعة مرضى خلال فترة الدراسة ، اثنان منهم لديهم حالات طبية سابقة. كان جميع المرضى الذين ماتوا أكبر من 10 سنوات.

ومع ذلك ، كانت الغالبية العظمى من المرضى على قيد الحياة عندما أغلقت الدراسة (99 في المائة) ، ولا يزال 25 فقط (4 في المائة) يعانون من أعراض أو يحتاجون إلى دعم لتنفسهم.

في وقت إجراء الدراسة ، كانت قدرة الاختبار في العديد من البلدان الأوروبية أقل من الطلب ، ولم يكن الكثير من الأطفال الذين يعانون من Covid-19 والأعراض الخفيفة قد تم اختبارهم أو تشخيصهم.

تستخدم دول مختلفة معايير مختلفة للكشف عن فيروس السارس - CoV - 2. كان البعض يقومون بفحص جميع الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بينما كان البعض الآخر أكثر انتقائية حيث تم تقديم اختبار للمرضى.

يقول المؤلفان إن هذا الافتقار إلى التوحيد القياسي يجعل من الصعب تعميم النتائج على عدد أكبر من السكان.

لكنهم خلصوا إلى أن معدل الوفيات الحقيقي في الأطفال من المحتمل أن يكون أقل بكثير من ذلك الذي لوحظ في هذه الدراسة (0.69 في المائة).

وأضاف المؤلف المشارك الدكتور فلوريان جوتزينجر ، من مستشفى فيلهلمينسبيتال في فيينا ، النمسا: `` على الرغم من أن Covid-19 يؤثر على الأطفال بشكل أقل حدة من البالغين بشكل عام ، إلا أن دراستنا تظهر أن هناك حالات شديدة في جميع الفئات العمرية.

"أولئك الذين لديهم مشاكل صحية موجودة مسبقًا وأطفال أقل من شهر واحد كانوا أكثر عرضة للقبول في الرعاية المركزة، هناك حاجة لإجراء دراسات معشاة ذات شواهد ومصممة بشكل جيد على الأدوية المضادة للفيروسات والمناعة لدى الأطفال لتمكين القرارات المستندة إلى الأدلة بشأن علاج الأطفال المصابين بـ Covid-19 الشديدة."

تظهر أرقام حكومة المملكة المتحدة أن أطفال المدارس تحت سن 15 لديهم فرصة `` ضئيلة '' واحدة في 3.5 مليون شخص للوفاة من فيروس كورونا ، وهم أكثر عرضة للإصابة بالبرق.

يُظهر تحليل البيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن معدل الوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا في إنجلترا وويلز يبلغ حوالي واحد في 3.5 مليون.

بالنسبة لأقل من 5 سنوات ، فهو واحد من 2.3 مليون - فقط 14 شخصًا تقل أعمارهم عن 19 عامًا ماتوا مع Covid-19 المؤكد أو المشتبه به منذ بدء تفشي المرض، وبالمقارنة ، يصاب ما بين 30 و 60 شخصًا بالبرق كل عام في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث.