شكرا لقرائتكم خبر عن Fda توافق على علاج جديد لمرض صرع الأطفال النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda على دواء جديد لعلاج النوبات المرتبطة بنوع نادر من صرع الأطفال المعروف باسم متلازمة درافيت وفقا لتقرير لوكاله "رويترز"

ويستخدم الدواء المسمى Fintepla ، محلولًا سائلًا منخفض الجرعة من فينفلورامين ، والذي تم استخدامه في تركيبة دواء سمنة تم سحبها لاحقًا من السوق بسبب دليل على تلف صمام القلب.

تحتوي الموافقة على تحذير محاصر من إدارة الأغذية والأدوية FDA ، والمخاوف الواضحة حول أمراض القلب الصمامية وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ، وهو متاح فقط من خلال برنامج توزيع الأدوية المقيد.

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ورفضت الوكالة العام الماضي المراجعة الكاملة لطلب التسويق للعلاج ، وفي فبراير مددت مراجعة الطلب لمدة ثلاثة أشهر، تتسبب متلازمة درافيت ، التي تصيب حوالي 1 من بين 15.700 فرد في الولايات المتحدة ، في حدوث نوبات طويلة ومتكررة يصعب السيطرة عليها من خلال الأدوية المضادة للصرع.

من المتوقع أن تجلب Fintepla ذروة مبيعات تبلغ حوالي 450 مليون دولار في حوالي 5-7 سنوات لاستخدامها ضد متلازمة درافيت.

وحالات التشنج من الحالات الخطيرة التى قد يتعرض لها أى شخص خاصة الأطفال ومرضى الصرع وتحتاج إلى تعامل فورى معها لكونها حله طوارئ قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة، لأنها حاله تغيير مفاجئ في النشاط الكهربائي الطبيعي للمخ، أثناء النوبة تحترق خلايا الدماغ بشكل لا يمكن السيطرة عليه بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف معدلها الطبيعي، مما يؤثر بشكل مؤقت على الطريقة التي يتصرف بها الشخص أو يتحرك أو يفكر أو يشعر.