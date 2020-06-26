شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتحاد الأوروبى توصى باستخدام remdesivir لعلاج الفيروسات التاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها أوصت باستخدام عقار مضاد للفيروسات ريمديسفير لعلاج الفيروس التاجي الجديد.وقالت الوكالة فى بيان لها إن عقار "Remdesivir هو أول دواء ضد COVID-19 يوصى به للحصول على ترخيص في الاتحاد الأوروبي."وأضافت أن التوصية لا تزال بحاجة إلى موافقة من المفوضية الأوروبية ، والتي من المقرر أن تتخذ قرارا في الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress" أظهرت دراستان أمريكيتان رئيسيتان على الأقل، أن الريدميسيفير يمكن أن يقلل من مدة الإقامة في المستشفى لمرضى COVID-19.



الاتحاد الاوربى وريمدسيفير

ووافقت واشنطن على الاستخدام الطارئ للدواء ، الذي كان يُقصد منه في الأصل علاج إيبولا ، في الأول من مايو ، تلتها عدة دول آسيوية بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت لجنة الأدوية البشرية التابعة لشركة إي إم إيه، أنها أوصت بمنح ترخيص تسويق مشروط للعلاج من COVID-19 لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 سنة الذين يعانون من الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى أكسجين إضافي.وقالت إن تقييمها استند في الأساس إلى بيانات من دراسة رعتها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID).

Advertisements

أظهر البحث ، الذي نشر في المجلة الرائدة لمجلة New England Journal of Medicine في شهر مايو ، أن حقن عقار remdesivir تسرع شفاء المريض مقارنةً مع الدواء الوهمي، وفي المتوسط ​​، خفضت الإقامة في مستشفى المرضى من 15 يومًا إلى 11 يومًا.

ومع ذلك ، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة The Lancet عدم وجود "فائدة إكلينيكية مهمة" من علاج مرضى فيروسات التاجية باستخدام ريميسيفير.

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام: "مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتاحة ، اعتبرت الوكالة أن توازن الفوائد والمخاطر قد ثبت أنه إيجابي في المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي ، الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي ، أي المرضى الذين يعانون من مرض شديد فقط".