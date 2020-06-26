هيئة الاتحاد الأوروبى توصى باستخدام remdesivir لعلاج الفيروسات التاجية

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ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress" أظهرت دراستان أمريكيتان رئيسيتان على الأقل، أن الريدميسيفير يمكن أن يقلل من مدة الإقامة في المستشفى لمرضى COVID-19.
الاتحاد الاوربى وريمدسيفير
ووافقت واشنطن على الاستخدام الطارئ للدواء ، الذي كان يُقصد منه في الأصل علاج إيبولا ، في الأول من مايو ، تلتها عدة دول آسيوية بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت لجنة الأدوية البشرية التابعة لشركة إي إم إيه، أنها أوصت بمنح ترخيص تسويق مشروط للعلاج من COVID-19 لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 سنة الذين يعانون من الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى أكسجين إضافي.وقالت إن تقييمها استند في الأساس إلى بيانات من دراسة رعتها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID).
أظهر البحث ، الذي نشر في المجلة الرائدة لمجلة New England Journal of Medicine في شهر مايو ، أن حقن عقار remdesivir تسرع شفاء المريض مقارنةً مع الدواء الوهمي، وفي المتوسط ، خفضت الإقامة في مستشفى المرضى من 15 يومًا إلى 11 يومًا.
ومع ذلك ، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة The Lancet عدم وجود "فائدة إكلينيكية مهمة" من علاج مرضى فيروسات التاجية باستخدام ريميسيفير.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام: "مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتاحة ، اعتبرت الوكالة أن توازن الفوائد والمخاطر قد ثبت أنه إيجابي في المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي ، الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي ، أي المرضى الذين يعانون من مرض شديد فقط".
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