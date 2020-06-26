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شركة يابانية تجرى محادثات مع استرازينكا لتوريد لقاح كورونا لليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحدى الشركات اليابانية، اليوم الجمعة، أن شركة دايتشى سانكيو تجرى محادثات مع شركة استرازينيكا بي.ال.سي بشأن تطوير إمدادات لقاح ضد الفيروس التاجى كورونا فى اليابان والذى يعمل على تطويره باحثو وعلماء جامعة أكسفورد، وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

يأتى ذلك بعد أن وقعت 4 دول أوروبية عقدا مع شركة "إسترازينيكا" لإنتاج نحو 400 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

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ودعت منظمة الصحة العالمية إلى توزيع أى لقاحات ناجحة ضد باعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفى "زعماء كثيرون دفعوا إلى الأمام فكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر تمرير هذا النهج".

وأضاف جيبريسوس"يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه".

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