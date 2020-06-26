شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % من مرضى فيروس كورونا يتعرضون لسكتات دماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفيروس التاجى كورونا يسبب تلف الدماغ لكل 6 من 10 مرضى" هذا ما قالته إحدى الدراسات، حيث نظر باحثون بريطانيون إلى 125 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى فى ذروة أزمة المملكة المتحدة فى أبريل - لكنهم اعترفوا بأن المرضى تم اختيارهم من قبل الأطباء ومن المحتمل أن يكونوا من أكثر المصابين بأمراض شديدة.

وقد عانى 62 % من سكتة دماغية أثناء إقامتهم فى المستشفى، فى حين أصيب ثلثهم تقريبًا بالذهان أو بأعراض تشبه الخرف.

وحسب جريدة "ديلى ميل" البريطانية، يعترف علماء من جامعات ليفربول وساوثهامبتون ونيوكاسل وكلية يونيفيرسيتي كوليدج في لندن بأن دراستهم صغيرة للغاية بحيث لا يمكن استخلاص نتائج مؤكدة منها.

ويصاب ما يصل إلى ثلث الأشخاص الذين يصابون بمرض شديد بالفيروسات التاجية بجلطات دموية خطيرة، والتى يمكن أن تؤدى إلى سكتات دماغية قاتلة إذا هاجروا إلى الدماغ وقطعوا إمداد الدم.

ويكافح العلماء لتحديد سبب تشكل الجلطات بالضبط، لكن يُعتقد أنها ناتجة عن التهاب شديد ناتج عن عدوى Covid-19. ، ويعتقد أن هذا الالتهاب في الشرايين الرئيسية المؤدية إلى الدماغ هو وراء المشاكل النفسية التي يعاني منها بعض المرضى.

ووجدت أحدث دراسة نُشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي أن أكثر أنواع تلف الدماغ شيوعًا هو السكتة الدماغية التى تم الإبلاغ عنها فى 77 من 125 مريضًا (62%)، من بين هؤلاء أصيب 57 مريضًا بسكتة دماغية بسبب جلطة دموية فى الدماغ، تُعرف بالسكتة الإقفارية، وأصيب تسعة مرضى بسكتة دماغية بسبب نزيف في الدماغ.

وأصيب أحد المرضى بسكتة دماغية بسبب التهاب فى الأوعية الدموية فى الدماغ، كانت بيانات العمر متاحة لـ 74 من المرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية وكانت الأغلبية فوق 60 سنة (82%).

فى غضون ذلك أظهر 39 مريضا علامات ارتباك أو تغيرات فى السلوك تعكس حالة عقلية متغيرة، وكان تسعة مرضى يعانون من اختلال وظيفى غير محدد فى الدماغ، يُعرف باسم اعتلال دماغى، وكان سبعة مرضى يعانون من التهاب في الدماغ ، يُعرف طبيًا باسم التهاب الدماغ.

تم تشخيص المرضى الثلاثة والعشرين المتبقين الذين يعانون من حالة عقلية متغيرة مع حالات نفسية، وتم تشخيص اثنين فقط من هؤلاء المرضى بمشكلة في الصحة العقلية قبل نقلهم إلى المستشفى مع Covid-19 .

لكن الباحثين يقولون إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في ظروف غير مشخصة مسبقًا، تضمن المرضى الـ 23 الذين يعانون من تشخيصات نفسية عشرة مرضى يعانون من ذهان جديد و 6 مرضى يعانون من متلازمة تشبه الخرف.

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ظهرت على سبعة مرضى علامات اضطراب المزاج ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، كانت معلومات العمر متاحة لـ 37 من أصل 39 مريضًا يعانون من تغير في الحالة العقلية ، ومن بين هؤلاء ، كان نصفهم تقريبًا دون سن 60 عامًا (49 في المائة).

وقال المؤلف المشارك الدكتور بنديكت مايكل ، من جامعة ليفربول: في حين تم الإبلاغ عن حالة عقلية متغيرة من قبل بعض الأطباء ، فوجئنا بتحديد عدد كبير جدًا من الحالات، خاصة في المرضى الأصغر سنًا، واتساع نطاق المتلازمات السريرية التي تتراوح بين التهاب الدماغ (التهاب الدماغ) حتى الذهان والكاتاتونيا.

"يجب أن يتنبه الأطباء إلى احتمال إصابة مرضى Covid-19 بهذه المضاعفات، وعلى العكس من ذلك ، احتمال وجود Covid-19 في المرضى الذين يعانون من متلازمات عصبية ونفسية حادة".

لكن العلماء المستقلين يقولون إنه على الناس "ألا تقلق كثيرًا" بشأن النتائج لأنها "نادرة نسبيًا" فى معظم مرضى Covid-19 .

وقال مايكل شارب، أستاذ الطب النفسي في جامعة أكسفور، يصف هذا التقرير في كثير من الأحيان الحالات المرضية العصبية والنفسية المذهلة في كثير من الأحيان على أنها مرتبطة أحيانًا بـ Covid-19 الشديد في المرضى في المستشفيات، ويذكرنا بأن Covid-19 هو أكثر من مجرد عدوى تنفسية وأننا بحاجة إلى النظر في ارتباطه بمجموعة متنوعة من الأمراض الأخرى، ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه ليست سوى سلسلة من تقارير حالة المرضى الذين رأهم أنواع معينة من المتخصصين في المستشفى ، لا يمكننا أن نكون على يقين من أن هذه الأمراض كانت في الواقع ناتجة عن Covid-19 أو أنها ببساطة تحدث.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكننا تقدير مدى انتشار هذه الأمراض بين السكان الأوسع من الأشخاص الذين يصابون بـ Covid-19. نحن بحاجة إلى إجراء بحث لمعالجة هذه الشكوك.

وأوضح "ومع ذلك ، في الوقت الحاضر ، لا ينبغي أن يقلق الناس في عموم السكان كثيرًا بشأن هذه الأمراض التي قد تكون مرتبطة بها لأنها ربما تكون نادرة نسبيًا في أولئك الذين يصابون بهذا الفيروس التاجي".

وقال البروفيسور بول غارنر ، خبير الأمراض المعدية في كلية ليفربول للطب الاستوائي: `` أنا قلق من أنه من السابق لأوانه التشخيص النفسي الواثق في المرضى الذين يعانون من مرض Covid-19 الشديد الذين يعانون من أعراض يتم استخدامها في تشخيص فترة طويلة أمراض نفسية مصطلح.

'قلقي هو أن هذه [أحدث دراسة] هي حالة كلاسيكية من الأطباء يضعون الأشياء في الصناديق، يعاني الأشخاص من الأعراض ثم يشخصهم الأطباء ضد الفهم الموجود مسبقًا ، ولكن في هذه الحالة لا نفهم بعد ما يحدث مع مرضى Covid-19 ، ولا نعرف المسار الطبيعي لـ Covid-19 العصبي والنفسي ، أو أعراض نفسية.

وأضاف "هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها والدراسات التي يجب القيام بها قبل أن نقول بثقة إذا كان Covid-19 يسبب اضطرابات نفسية مثل الذهان".