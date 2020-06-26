شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. ليه الفطار مهم لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء التغذية إن وجبة الإفطار تساعد على تعزيز الصحة الجسدية لحمايته من الأمراض والفيروسات، وبخاصة إذا ما احتوت على فيتامينات وبروتينات، وهو الأمر الذى يجعل الحرص عليها فى ظل التعايش مع فيروس كورونا أمرا ضروريا. Advertisements وفى الإنفوجراف التالى نتعرف على ما ذكره موقع webmd بشأن فوائد وجبة الإفطار:

ليه فطارك مهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. ليه الفطار مهم لصحتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.