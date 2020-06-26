شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي المضاعفات.. استشاري يوضح قائمة الأطعمة المناسبة لمرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور ناصر الجهني قائمة بالأطعمة التي تناسب مرض السكري، لتفادي ارتفاع نسبة السكر بالدم ومضاعفاته.
وأشار في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إلى أن الأكل الصحي لمرضى السكري هو تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك تقليل الكربوهيدرات.
وحث على تناول كميات صغيرة من الطعام، وتناول مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه وتقليل الدهون والملح.
كانت هذه تفاصيل خبر لتفادي المضاعفات.. استشاري يوضح قائمة الأطعمة المناسبة لمرضى السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.