شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي المضاعفات.. استشاري يوضح قائمة الأطعمة المناسبة لمرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور ناصر الجهني قائمة بالأطعمة التي تناسب مرض السكري، لتفادي ارتفاع نسبة السكر بالدم ومضاعفاته.

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وأشار في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إلى أن الأكل الصحي لمرضى السكري هو تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك تقليل الكربوهيدرات.

وحث على تناول كميات صغيرة من الطعام، وتناول مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه وتقليل الدهون والملح.