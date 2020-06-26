- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ومن ضمن الأسباب بحسب ما نقلته صحيفة “البيان”:
تجفف الجلد والعينين
يتسبب هواء المروحة الكهربائية في جفاف البشرة ويسرع الجهاز جفاف العينين ما قد يسبب بعض التهيّج والاحمرار عند الاستيقاظ.
تفاقم المشاكل التنفسية
تطيّر المروحة جزيئات الغبار في الغرفة، وشعر الحيوانات (في حالة وجود حيوانات أليفة في البيت) وحبوب اللقاح، والتي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى الجيوب الأنفية، ما يؤثر على تفاقم بعض مشاكل الجهاز التنفسي، فيجب على الذين عرضة للحساسية أو الذين يعانون من الربو أن يتوخوا الحذر، بحسب “cnews”.
تشقق العضلات
ورغم هواء المروحة اللطيف فقد يسبب انقباض عضلات الجسم، فخلال تسليط الهواء بانتظام على مناطق الجسم، يمكن أن تتسبب المروحة في حدوث تشنجات عن طريق تقلص العضلات، وكذلك ألم العنق، لذلك يفضل اختيار مروحة مزودة بخاصية التشغيل المؤقت، والتي تتوقف عن العمل بعد فترة حين يكون الشخص قد غرق في النوم.
في سياق متصل، قال خبير لراديو “سبوتنيك”، إن العديد من الكائنات الحية الدقيقة والغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وبذور النباتات تتراكم في مكيف الهواء خلال فصل الشتاء، وعندما يتم تشغيلها لأول مرة في الربيع تنتشر في هواء الشقة.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طبي.. لهذه الأسباب عليك الامتناع عن تشغيل المروحة أثناء النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.