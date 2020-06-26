شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض جديدة لفيروس «كورونا».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة ثلاثة أعراض جديدة لقائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، أعراضا جديدة لفيروس كورونا، تشمل احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، لتضاف إلى الأعراض الأخرى التي تمّ إقرارها سابقا، وشملت السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق.

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وذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن الأعراض الجديدة أدرجت على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، والذي ذكر أن قائمة الأعراض آنفة الذكر، لا تشمل جميع الأعراض المحتملة للوباء.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.