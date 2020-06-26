كورونا حول العالم.. اللقاح بات قريبا وبلجيكا تطارد الفيروس بالألوان

توفي 493 ألفاً و611 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 9 ملايين و782 ألفاً و662 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و299 ألفاً و49 مريضاً، حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

اللقاح بات قريباً





قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن لقاحاً تطوره شركة "أسترازينيكا" للوقاية من "كوفيد- 19" الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.



وأوضحت سمية سواميناثان إن لقاحاً تطوره شركة "مودرنا" ليس بعيداً أيضاً عما توصلت إليه "أسترازينيكا" وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم "سينوفاك" بشأن لقاحات محتملة.

ودعت سواميناثان في إفادة صحفية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لـ"كوفيد- 19" بطريقة مماثلة لتجربة "سوليداريتي" التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

الألوان تطارد الفيروس في بلجيكا





طبقت بلجيكا نظاماً جديداً للتتبع عبر الهواتف المحمولة للحد من الزحام في المنتجعات والشواطئ، التي ستفتح أبوابها رسمياً، السبت.

وتشعر السلطات الصحية في أوروبا بالقلق إزاء احتمال تدفق أعداد ضخمة على الشواطئ في كل منها والمخاطرة بانتشار فيروس كورونا مثلما حدث في منتجع بورنماوث في انجلترا الخميس.

ولا تسعى السلطات في البلدات الساحلية البلجيكية لمنع المصطافين من القدوم لكنها تريد منهم الالتزام بالقواعد مثل الجلوس في أماكن خالية من الزحام أو الحضور في وقت آخر.

وستقوم المناطق العشر الساحلية في البلاد باستخدام خاصية تتبع الهواتف المحمولة على الشواطئ وتجمعات الرياضات المائية القريبة وعرض المعلومات على موقع على الإنترنت مع أكواد تبدأ من الأخضر الداكن للمناطق الهادئة إلى الأصفر للمناطق شديدة الزحام.

35 إصابة جديدة في لبنان





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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنَّ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع الجمعة، إلى 1697 حالة، وذلك بعد تسجيل 35 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، فيما استقر عدد الوفيات على 33.

كما أعلنت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس أن من حالات الإصابة تلك 34 إصابة من بين المقيمين وإصابة واحدة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1697 إصابة واستقرار عدد الوفيات عند 33 حالة منذ 21 فبراير/شباط الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 6 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار الفيروس المميت، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1144.

1.2 مليون إصابة في البرازيل

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.2 مليون حالة حتى صباح الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 54 ألفا و971 وفاة، في حين تماثل 679 ألفا و524 مصابا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.

2054 إصابة جديدة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 2054 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 41193 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 122 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1559 حالة بعد تسجيل حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 18859 بعد تسجيل 808 حالات شفاء اليوم أيضا.

250 إصابة جديدة في إثيوبيا





أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 5425 العدد الإجمالي للمصابين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 5414 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة لـ 240 إثيوبياً و10 أجانب.

ولفت البيان إلى أن من بين الإصابات 158 رجلاً و92 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و90 عاماً.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 1688 حالة بعد تسجيل 144 حالة شفاء جديدة فيما سجلت البلاد 89 وفاة، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة، الجمعة.