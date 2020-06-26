6 أسباب لعدم القدرة على البكاء

أشعر بالضيق نتيجة الضغوطات النفسية، وأحاول البكاء للتخفيف عن نفسي، لكن دموعي تعصى النزول، وأقف عاجزة عن البكاء؛ فهل هذا الأمر طبيعي؟» سؤال تطرحه الكثيرات، ولا يجدن إجابة شافية.



آنستي، إذا كنت من هؤلاء، يقدم لك أسباب عدم القدرة على البكاء من خلال السطور التالية:



1. عدم القدرة على البكاء قد يرجع إلى أسباب نفسية تفيد بأن من يبكي يحمل شخصية ضعيفة.



2. الاكتئاب أحيانًا يمنع الشخص من إظهار مشاعره.



3. كثرة المواقف المحزنة والعصيبة في حياة الشخص تجعله بليد الإحساس؛ فلا يتأثر بما يحصل حوله.



4. وجود جفاف في الجسم، مع عدم قدرته على ذرف الدموع.

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5. معاناة قرنية العين من خلل ما، يؤدي إلى منع الشخص من البكاء.



6. وجود خلل في الهرمونات؛ خاصة الهرمون المحفز على البكاء.

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