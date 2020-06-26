طريقة بسيطة للحصول على بشرة فاتحة في أسبوع

كل امرأة ترغب فى الحصول على قدر من الجمال والشباب ولكن ضغوط العمل المستمرة، وتعرضها الدائم لأشعة الشمس وإهمالها للعناية ببشرتها يحول دون حصولها على رغبتها بالبشرة النظيفة والبيضاء. لذا عليكِ بتخصيص جزء من وقتكِ ولو صغير للاهتمام بنفسكِ وخاصة إذا كنتِ امرأة عاملة تتعرضين للشمس وحرارتها مما يغير من لون بشرتكِ ويجهدها ولذلك هناك طريقة بسيطة للحصول على بشرة أفتح بأقل التكاليف وبخطوة واحدة كرريها لمدة أسبوع.

تحتاجين إلى: علبة غليسيريد أحمر 100 مل.

4 حبات من الليمون .

قرصين من فيتامين C.

فنجان واحد من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

اذيبي قرصي الفيتامين C فى 4 حبات الليمون، ثم اخلطي الغلسيريد مع زيت اللوز جيداً. بعدها اخلطي المكونات جميعاً سوياً وضعيهم في علبة، واحكمي إغلاقها واحفظيها في الثلاجة.

طريقة استعمال الخلطة: ضعيها يومياً قبل النوم على الوجه أو الجسم حتى يمتصها ويمكن وضعها قبل الاستحمام ببضع ساعات، وعندما يمتصها الجلد قومي بالاستحمام.

واضمني بشرة ناصعة البياض وخاليّة من البقع.

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