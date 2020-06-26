زيوت وخلطات طبيعية لاكتساب لونًا برونزيًا مميزًا

تنتظر الكثيرات من السيدات والفتيات فصل الصيف، للحصول على سحنة برونزية جذّابة؛ إذ يمنحهنَ الجاذبية التي يبحثن عنها. فيلجأن إلى استخدام مستحضرات وكريمات خاصّة تتفاعل مع أشعة الشمس لتمنحهنَ اللون البرونزي. لكن، غالبية النساء لا يدركنَ أنَ الطبيعة حليفتهنَ، وهناك مجموعة من الزيوت والخلطات الطبيعية للتسمير، والتي تعطي نتائج مبهرة في منح المرأة لونًا برونزيًا مميزًا لسحنها، دون أي أضرار جانبية، وبصورة آمنة. ومن أبرزها زيت الزيتون وزيت جوزالهند والجزر.



زيوت وخلطات لاكتساب لونًا برونزيًا ساحرًا

خلطات وزيوت لتسمير البشرة

أفضل الخلطات لاكتساب لونًا برونزيًا جذابًا

إليك، أفضل الخلطات والزيوت الطبيعية تُمنحك لونًا برونزيًا جذابًا.



خلطة زيت السمسم وزيت جوز الهند

زيت جوز الهند لمنح البشرة لونًا برونزيًا خلابًا

المكونات:

ثماني ملاعق صغيرة من زيت الجوز.

4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.

4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام:

تخلط المكونات جيدًا وتحفظ في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

مدة صلاحية الزيت شهر ويجب حفظه بعيدًا عن أشعة الشمس.

في حال كان زيت جوز الهند متجمّد، يجب تسخينه في حمام مائي لتحويله إلى سائل قبل خلط الزيوت الأخرى.

يجب ارتداء نضارة على العينين لحمايتهما من أشعة الشمس، وعدم البقاء تحت أشعة الشمس لفترة تزيد عن 20 دقيقة.



زيت الزيتون لاكتساب لونًا برونزيًا قويًا

يُساعد زيت الزيتون في منح البشرة لونًا برونزيًا

هُناك عدة أنواع من زيت الزيتون تُستخدم لتسمير البشرة، ولكن الزيت الأفضل للتسمير هو زيت الزيتون البكر الممتاز.

طريقة الاستخدام:

غمس قطعة قماش أو منشفة كبيرة بزيت الزيتون، وفرك جميع أنحاء الجسم بهذا الزيت بشكل متساوي ما عدا الوجه. ويمكن البدء بمنطقة الظهر لتسميرها لمدة 20 أو 30 دقيقة، ومن ثم منطقة الصدر، لمدة ثلاثين أو عشرين دقيقة أُخرى. وبعد الإنتهاء من عملية التسمير يتم إزالة زيت الزيتون باستخدام الصابون بشكل جيد.



زيت الأفوكادو وزيت الزيتون لاكتساب لونًا برونزيًا للبشرة الفاتحة

زيت الأفوكادو وزيت الزيتون للبشرة الفاتحة

تتميّز هذه الوصفة بعامل حماية من الشمس عالي يناسب البشرة الفاتحة، ويحميها من الحروق جرّاء أشعة الشمس الضارّة.

المكونات:

كوب من زيت الزيتون.

ثماني ملاعق صغيرة من زيت الافوكادو.

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر الطازج.

بضع قطرات من زيت الصندل العطري.

طريقة الاستخدام:

تخلط الزيوت الأساسية معًا قبل إضافة زيت خشب الصندل.

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الجزر لاكتساب لونًا برونزيًا ساحرًا

الجزر لبشرة برونزية ساحرة

يساعد الجزر في منح البشرة لونًا برونزيًا لامعًا؛ لغناه بمادة الكاروتين.

طريقة الاستخدام:

يُخلط الجزر فى الخلاط حتى يصبح سائلًا. ومن ثم، يُوزّع على الجسم أثناء جلوسك على الشاطئ، وسوف تحصلين على البشرة البرونزية ذات اللون الزهبي.



زيت الزيتون والجزر

خلطة الجزر وزيت الزيتون

المكونات:

جزرتان مسلوقتان.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب لبن.

خمس نقاط من زيت الجزر العطري.

طريقة الاستخدام:

تمزج المكونات جيدًا للحصول على مزيج متجانس، ويطبق المزيج على الجسم مع تعريضه لأشعة الشمس.



الكيوي وبودرة الكاكاو

الكيوي وبودرة الكاكاو لاكتساب البشرة لونًا برونزيًا

المكونات:

ثمرتان طازجتان من فاكهة الكيوي.

ربع كوب من بودرة الكاكاو.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام:

تُمزج المكونات جيدًا. ويطبق الخليط على الجسم مع تعريضه لأشعة الشمس



خلطة زيت الكالندولا وزيت السمسم للبشرة الجافة

المكونات:

ثماني ملاعق صغيرة من زيت الأفوكادو.

4 ملاعق كبيرة من زيت الجوز.

3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

بضع قطرات من زيت الكالندولا وزيت الباتشولي العطري.

طريقة الاستخدام:

بخلاف زيت جوز الهند لن يتصلّب أي من هذه العناصر في درجات حرارة معينة، لذا يمكنك خلطها جميعًا والتأكد من مزجها بالكامل.

تحفظ في وعاء زجاجي محكم الإغلاق بعيدًا عن الشمس. ويجب ارتداء نضارة على العينين لحمايتهما من أشعة الشمس، وعدم البقاء تحت أشمعة الشمس لفترة تزيد عن 20 دقيقة

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