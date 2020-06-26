افضل علاج لتهيج بشرة الوجه لاطلالة بلا شوائب

ان كنت تبحثين هن افضل علاج لتهيج بشرة الوجه، ستقدم لك الحل مع هذه الخلطات الفعالة التي تحمي بشرتك من ظهور الشوائب لتستعيدي نضارتها.



هناك العديد من المكونات الطبيعية الفعالة التي يمكن ان تحميك من تحسس البشرة وتهيجها، خصوصاً إذا كنت تبحثين عن العلاجات المناسبة للبشرة الحساسة .

الشوفان وماء الورد:

يمتلك الشوفان الكثير من الفوائد على بشرتك وباضافته الى ماء الورد ستتمكنين من تهدئتها

امزجي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة من ماء الورد.

دلكي بشرتك بالمزيج بحركات دائرية.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الالوفيرا:

لا بد وان تعتمدي على الالوفيرا في روتين العناية ببشرتك اليومي نظراً الى منافعه الكثيرة على بشرتك.

ابدأي باستخراج جل الصبار من الورقة زخذي ملعقتين منه واضيفي اليه ملعقة من العسل.

طبقي المزيج على وجهك مع التركيز على المناطق المتحسسة.

اتركي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند وماء الورد:

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غالباً ما يدخل زيت جوز الهند خلطات الشعر، الا انه يمكن ان يكون فعالاً للعناية بالبشرة.

اخلطي كمية متساوية من زيت جوز الهند مع ماء الورد.

دلكي بشرتك بالمزيج بحركات دائرية وركزي على الاماكن الملتهبة.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الثلج:

يساعدك الثلج على تهدئة الاماكن المتحسسة والمتهيجة.

احضري مكعبات الثلج المصنوعة من الماء، او قومي بتجميد جل الالوفيرا في الثلاجة.

قومي بتمرير مكعبات الثلج على الاماكن المتهيجة لبضع دقائق.

كرري هذه الطريقة اكثر من مرة في اليوم.

إذاً، هذه هي افضل طريقة لعلاج تهيج البشرة، واكتشفي ايضاً طريقة علاج البثور في الوجه.

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