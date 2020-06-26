نصائح الحصول على بشرة كبشرة الاطفال هو ما ستقدمه لك لتتمكني من التخلص من شوائب البشرة واستعادة نضارتها لتلفتي انظار من حولك.



ان العناية الضرورية بالبشرة اذا قمت بها بالطريقة الصحيحة سيساعدك للحصول على بشرة نضرة بملمس حريري ناعم كبشرة الاطفال



تنظيف البشرة:

من الضروري ان تحرصي على تنظيف البشرة بعمق للتخلص من الاتربة والزيوت المتراكمة في فيها.

ننصحك بان تختاري غسول البشرة المناسب وافركي بشرتك به ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

تقشير البشرة:

بعد غسل البشرة من الضروري ان تحرصي على تقشيرها للتخلص من خلايا البشرة الميتة.

هذه الطريقة ستساعدك على زيادة نعومة البشرة ومنحها لمسة مشرقة وجذابة.

ترطيب البشرة:

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بعد تنظيف البشرة من الضروري ان تحرصي على ترطيب البشرة.

في هذا الاطار ننصحك باختيار كريم الترطيب المناسب من الماركات العالمية.

ننصحك ايضاً بان تختار كريم الترطيب الذي يحتوي على عامل الوقاية من اشعة الشمس.

خلطات طبيعية فعالة:

من الضروري ايضاً ان تعمدي الى استعمال مجموعة من الخلطات الطبيعية الفعالة للوجه مرتين ال ثلاث مرات في الاسبوع.

يمكنك ان تعتمدي على مجموعة من المكونات المناسبة منها الزبادي والعسل وماء الورد.

إذاً، مع هذه النصائح ستتمكنين من الحصول على بشرة ناعمة كالاطفال،

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