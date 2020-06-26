نزول دم أثناء الحمل فى الشهر الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يونيو 2020 06:46 مساءً - في الشهر الثالث من الحمل يحدث وتفاجأ الحامل بنزول قطرات من الدم، ولذلك يبدأ الشعور بالخطر، وليس دائما يكون السبب خطراً ولكن في حالات كثيرة يكون العرض مؤدياً لسبب، ولذلك فقد أشارت الدكتورة هبة عبد الرحمن، إختصاصية النساء والولادة إلى أسباب نزول الدم في الشهر الثالث من الحمل كالآتي. الإنذار بالإجهاض غالباً ما يحدث الإجهاض في الشهور الأولى" الثلث الأول" من الحمل في معظم حالات حدوثه.

من الممكن أن يكون نزول الدم في الشهر الثالث لأنه هو آخر شهور الثلث الاول.

ويكون التأكيد على أن نزول الدم دلالة على حدوث الإجهاض وعدم إكتمال الحمل ترافق نزول الدم بأعراض أخرى.

من هذه الأعراض ألم في أسفل البطن، وتشنجات في كل الجسم، والشعور بالإعياء.

ويجب في حال نزول الدم مراجعة الطبيب فوراً. الحمل العنقودي يعرف الحمل العنقودي بأنه حالة من الحمل يتم فيها نمو الأنسجة الغير طبيعية في الرحم بدلاً من الجنين.

لا يتم هذا الحمل بالطبع، وفي حال نزول الدم فيمكن أن يكون السبب هو وجود الحمل العنقودي.

يتميز هذا النوع من الحمل بأن أعراض القيء والغثيان تكون شديدة وكبر حجم البطن، ويجب أن تتوقع الحامل من تلقاء نفسها أن حملها ليس طبيعياً لكي لا تستمر فيه حتى الشهر الثالث. الحمل خارج الرحم يعتبر الحمل خارج الرحم من أهم أسباب النزف أو نزول قطرات الدم في الشهر الثالث من الحمل.

يحدث الحمل خارج الرحم عندما يتم تلقيح وتخصيب البويضة في قناة فالوب، وإستقرارها في تلك المنطقة وعدم إنغراسها في جدار الرحم.

لا يمكن أن يستمر هذا الحمل بالطبع، ويمكن أن يشكل خطراً على حياة الحامل.

وفي حال كانت المرأة قد حملت حملاً خارج الرحم فهي معرضة لحدوث نزول الدم في الشهر الثالث مما ينذر بضرورة التخلص من هذا الحمل الذي يهدد حياتها.

يمكن أن تشعر بألم في جانب البطن مع كبر حجم البطن بصورة غير طبيعية. كيف يمكن علاج نزول الدم في الشهر الثالث؟ يجب على الحامل التوجه إلى الطبيب في حال نزول قطرات من الدم أو إفرازات مدممة أو بنية اللون.

في حال عدم وجود أي مشاكل صحية فيفضل أن تلجأ الحامل للراحة التامة في السرير. Advertisements

ويجب على الحامل عدم التعرض للتوتر النفسي والعصبي.

لوحظ أن النساء النحيفات هن الأكثر عرضة لحدوث الإجهاض، ولذلك يجب أن تهتم الحامل بصحتها وتغذيتها.

يمكن أن تنام على سرير بحيث ترفع قدميها للأعلى.

يمكن للطبيب أن يتأكد من حركة خفيفة يقوم بها الجنين، والإستماع لدقات قلبه، ويصبح وزن الجنين الطبيعي في الشهر الثالث حوالي ثلاثين غراماً، وطوله حوالي عشرة سنتيمترات، وما كان أقل من ذلك يعني أن الحمل لا يسير بصورة طبيعية.

يمكن أن تحصل على فيتامينات ومكملات غذائية تمنع حدوث الإجهاض حسب إرشادات الطبيب.

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