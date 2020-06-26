ممثل كوميدي يُثير غضب سيدة أميركا الأولى بـ"مزحة" عن ترامب

تعرض الممثل الكوميدي جون هنسون للهجوم من قبل ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب بعدما ألمح في مزحة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس والد نجلها الوحيد بارون، حيث كتب عبر "تويتر" والذي يعمل في شبكة "إيه بي سي" الأميركية، واعتاد الهجوم على ترامب بانتظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الاحتفال بيوم الأب: "آمل أن يقضي بارون اليوم مع أي كان والده".غير أن ستيفاني غريشام، ردت على تعليق هنسون بشأن بارون ترامب (14 عاما)، قائلة: " للأسف ما زلنا نرى تعليقات غير ملائمة وغير حساسة بشأن نجل الرئيس "بارون ترامب"، موضحة: "فكما هو الحال مع كل إدارة أخرى، يجب أن يكون انتقاد الطفل القاصر محظورا وأن يتم السماح له بالنمو دون حكم أو كراهية من الغرباء ووسائل الإعلام".

كما لم يسلم جون هنسون من انتقادات عدد مستخدمي مواقع التواصل بسبب مزحته عن بارون ترامب، ووصف بعضهم تغريدته بأنها "مريعة"، الأمر الذي جعله يوضح في تغريدة أخرى "أن المزحة كانت تستهدف دونالد ترامب، ولا يعني مجرد ذكر اسم بارون أنها على حسابه، على الرغم من أنني أحترم حقك في الشكوى منها".وسبق لميلانيا ترامب أن دافعت عن ابنها بارون، وكان ذلك في شهر ديسمبر/ كانون الأول عندما استعانت أستاذة القانون في ستانفورد باميلا كارلان اسم بارون خلال شهادة عزلها من مجلس النواب الأمريكي.

وقالت بتاريخ الـ 5 من ديسمبر: "الدستور ينص على أنه لا يمكن أن تكون ألقاب النبالة، لذلك في حين يمكن للرئيس تسمية ابنه "بارون"، لا يمكنه جعله بارونا"، وعلقت عبر حسابها على "تويتر" وقتها قائلة: "الطفل القاصر يستحق الخصوصية ويجب إبقاؤه خارج السياسة، باميلا كارلان، يجب أن تخجلي من قيادتك العامة الغاضبة والمتحيزة بشكل واضح، واستخدام الطفل للقيام بذلك"، لتعتذر كارلان في وقت لاحق على تعليقها.

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