لبنان تُسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء على 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.
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