الهند تسجل 17296 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 17296 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 407 حالة وفاة . وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 490401 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 15301 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن مجموع عدد المتعافين بلغ 285637 حالة. قد يهمك ايضاً: المغرب تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا كشف سبب ضرورة تعاطي علاج فيروس "كورونا" عن طريق الاستنشاق

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