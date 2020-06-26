الصين تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصينية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83462 حالة. وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الأن. قد يهمك ايضاً: بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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