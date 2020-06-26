ألمانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 192556 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حينن بلغ إجمالي الوفيات 8948 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 177100 ، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.

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