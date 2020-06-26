روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 176 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالات وفاة . قد يهمك ايضاً: بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا الكويت تسجل حالتي وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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