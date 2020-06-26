سلطنة عُمان تسجل 1132 إصابة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 36034إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 19482 حالة للشفاء حتى الأن. قد يهمك ايضاً: بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا كشف سبب ضرورة تعاطي علاج فيروس "كورونا" عن طريق الاستنشاق

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