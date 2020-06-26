المغرب تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية إن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصاً آخرين. قد يهمك ايضاً: بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا كشف سبب ضرورة تعاطي علاج فيروس "كورونا" عن طريق الأنف

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