بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و خمس حالات وفاة . وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61106 إصابات ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9731 حالة وفاة. قد يهمك ايضا: كشف سبب ضرورة تعاطي علاج فيروس "كورونا" عن طريق الأنف إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تقارب 2.4 مليون حالة

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